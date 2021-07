Corning Gorilla Glass with DX : la solution adaptée aux capteurs photo des smartphones

Corning vient de lever le voile sur son nouveau verre composite Gorilla Glass with DX qui ne vise plus à protéger les écrans des appareils, mais les capteurs photo.

Alors que le marché du smartphone s'oriente vers des capteurs de plus en plus gros, il devient de plus en plus important de protéger les lentilles de ces appareils. Mais s'il existe bien des protections en plastique ou en verre dédiées, aucune n'est spécifiquement pensée pour la photographie.

Corning corrige le tir avec son Gorilla Glass with DX, une protection qui laisse passer 98% de lumière, contre 92 à 95% pour un verre classique. Déjà utilisé depuis 2016 sur des bracelets et montres connectées, le matériau vient d'être révisé pour s'adapter aux capteurs photo des smartphones.

La solution de Corning se veut plus performante que le cristal de saphir utilisé par Apple pour protéger ses objectifs photo sur iPhone, puisque ce dernier laisse passer beaucoup moins de lumière vers les capteurs.

Désormais, le Gorilla Glass with DX s'approche de la résistance du cristal de saphir, tout en conservant ses propriétés de transparence. Samsung devrait être le premier fabricant à intégrer ce type de protection sur les capteurs photo de ses appareils, et il pourrait s'agir des Galaxy Z Fold 3 ou Z Flip 3 présentés en aout.