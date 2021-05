Covid-19 : l'attestation de vaccination disponible en ligne sur le site de l'Assurance Maladie

Il est maintenant possible d'obtenir son attestation de vaccination contre la Covid-19 sur un site de l'assurance maladie, à imprimer ou en version QR Code.

Si depuis le 3 mai, la vaccination contre la Covid-19 s'accompagne automatiquement d'une attestation avec QR Code à enregistrer dans l'application TousAnticovid en vue de la mise en application du Pass Sanitaire à partir du 9 juin, cela n'était pas le cas avant.

Les personnes vaccinées avant cette date pourront donc désormais obtenir leur attestation de vaccination depuis le site attestation-vaccin.ameli.fr après s'être s'être authentifiées sur la plate-forme FranceConnect.

Il sera alors possible d'obtenir une version à imprimer ou le fameux QR Code qui pourra être intégré à l'application TousAnticovid et devra être présenté à certaines occasions : événements de plus de 1000 personnes, concerts, croisières...

Les données des personnes vaccinées (personnelles mais aussi des conditions de vaccination comme la date, le type de vaccin, le nom du soignant ayant réalisé l'injection...) ayant été enregistrées par l'Assurance Maladie, il n'y a pas de justificatif à présenter et l'attestation est donc délivrée automatiquement.

Le site pourra également fournir la validation la plus à jour en fonction de l'état de vaccination (nombre de doses, vaccination en cours ou terminée...). Par ailleurs, un certificat aux normes européennes sera proposé à partir du 21 juin pour pouvoir se déplacer au sein de l'Union européenne à partir du 1er juillet.