Coronavirus : Alibaba dispose d'une IA capable de détecter un malade en 20 secondes

Alibaba, le géant de la tech et du commerce en ligne en Chine a récemment annoncé disposer d'une intelligence artificielle qui serait en mesure de dépister le Covid-19 chez les patients avec une précision de 96% et dans un temps record.

Grâce à un scanner pulmonaire, l'algorithme pourrait fournir un diagnostic en moins de 20 secondes et différencier une affection pulmonaire simple ou pneumonie du Covid-19. Des tests menés sur les scanners de 5000 patients ont permis de se rapprocher des 100% de réussite.

Alors certes, cela ne permet pas de guérir du Covid-19 mais en isolant mieux les patients de façon précise et rapide, il sera possible d'isoler le virus et de limiter sa propagation, si tant est que les mesures soient prises au bon moment et dans des proportions adaptées.