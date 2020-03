Coronavirus : l'attestation de sortie dérogatoire en français simplifié est disponible

Il aura fallu attendre 2 semaines pour que le gouvernement ne s'adresse spécifiquement aux Français en situation de handicap en publiant une attestation de sortie dérogatoire adaptée.

Une nouvelle version de l'attestation en "français simplifié" vient ainsi de voir le jour sur le site du gouvernement. Le document a la même portée que l'attestation diffusée jusqu'à présent, mais le niveau de langue utilisé est moins formel et plus adapté aux personnes éprouvant des difficultés de lecture et de compréhension.

Les différents éléments sont ainsi beaucoup plus simples non seulement à comprendre, mais également à remplir. Le document peut ainsi s'adresser aux personnes souffrant de handicap comme aux personnes étrangères ayant des difficultés avec la langue française.

Les textes plus courts et des images permettent de se concentrer sur les données essentielles. Par ailleurs l'attestation rappelle qu'il est possible de recopier les éléments sur une feuille libre.