Coronavirus et confinement : le trafic Internet de l'Italie explose

Faut-il y voir un avant-gout de la situation en France ? Depuis la mise en confinement de la population italienne dans le but de répondre à l'épidémie de Coronavirus, le trafic internet du pays explose littéralement.

On assiste ainsi à une augmentation de 70% du trafic italien depuis la mise en application du confinement, une hausse majoritairement due aux jeux en ligne comme Fortnite ou Warzone.

Les Italiens tentent ainsi de faire passer le temps de la façon la plus agréable possible, et beaucoup se tournent alors vers les jeux en ligne ou les services de SVOD. Internet Telecom Italia rapporte ainsi avoir vu son trafic augmenter de 2 tiers depuis le début du mois de mars principalement dû aux jeux en ligne.

Après quelques problèmes de réseau, les opérateurs ont réussi à rétablir la stabilité globale au niveau de l'Italie.

La France, qui entame aujourd'hui son premier jour de confinement devrait connaitre une situation comparable, reste désormais à savoir si la capacité du réseau français sera à la hauteur, il est déjà évoqué la possibilité de restreindre les accès aux plateformes de SVOD et de loisir en général s'ils venaient à trop perturber le réseau, particulièrement pour laisser suffisamment de débit aux télétravailleurs.