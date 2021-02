Coronavirus : une crise qui profite au télétravail, et aux Chromebooks

La crise sanitaire mondiale liée à l'épidémie de coronavirus a entrainé une hausse du télétravail, et relancé le marché du PC... Et ce son les Chromebooks qui en ont le plus profité.

Le marché du PC a connu un sursaut au cours de l'année 2020. En cause : les différentes périodes de confinement et le recours massif au télétravail pour respecter les mesures sanitaires imposées lors de l'épidémie de coronavirus.

2020 marque ainsi un tournant dans l'évolution des ventes de Chromebooks avec des ventes multipliées par 4 selon les données rapportées par Canalys.

On compterait ainsi plus de 30 millions de Chromebooks écoulés en 2020 à travers le monde. Au total, ce seraient 458 millions de PC qui auraient été vendus en 2020, la part de Chromebooks est faible, mais la progression reste intéressante.

Sur le marché du Chromebook, c'est HP qui domine toujours avec 32% des parts de marché, devant Lenovo (25%) et Dell (13%).

Si le Chromebook séduit de plus en plus, c'est que la solution se montre idéale dans le milieu professionnel et scolaire. La synchronisation des outils et fichiers dans le Cloud est un plus pour le travail collaboratif, et les limites imposées par l'OS permettent d'éviter les mauvaises manipulations, virus et autres pannes dues aux utilisateurs peu expérimentés. Par ailleurs, les Chromebooks bénéficient toujours d'un argument de poids : les premiers modèles sont véritablement accessibles. Ce dernier point est validé par le fait qu'à contrario, les Chromebooks de milieu ou de haut de gamme peinent encore à convaincre les utilisateurs.