Coronavirus : des cybercriminels exploitent déjà la peur des internautes

La propagation du Coronavirus dans le monde soulève une certaine appréhension et les cybercriminels exploitent déjà cette peur en se servant du virus comme d'un appât pour tromper leurs victimes.

Les cybercriminels n'ont pas tardé à s'emparer du sentiment de peur et des interrogations des internautes face à la propagation à l'internationale du Coronavirus.

Les chercheurs en sécurité de Kaspersky indiquent avoir ainsi repéré plusieurs fichiers malveillants en lien avec le coronavirus. Ces fichiers diffusés sous plusieurs formats (mp4, docx, pdf) faisaient tous mention au coronavirus, certains prétendant proposer des instructions visant à se protéger du virus, diffusant des informations sur les derniers cas connus d'infection, présentation des zones d'infection en temps réel, ou même des dernières informations encore non partagées des médecins pour la création d'un vaccin.

Dans les faits, ces fichiers contenaient tous des malwares divers allant du simple adware au cheval de Troie, virus, vers...

Kaspersky explique ainsi que "Le coronavirus est actuellement un thème majeur dans les médias, et, comme souvent dans ce cadre, il est utilisé comme appât par les cybercriminels. Jusqu’ici nous avons identifié 10 différents fichiers, mais leur nombre pourrait grandir à mesure que la nouvelle prend de plus en plus d’ampleur médiatiquement. Puisque les personnes s‘inquiètent pour leur santé, ils sont davantage enclins à faire des recherches à ce sujet, ce qui pourrait amener un accroissement du nombre de malwares cachés dans de faux documents liés au coronavirus."

C'est justement sur ce sentiment de peur ou l'urgence que jouent les cybercriminels pour toucher leurs victimes en espérant un faux pas pour les infecter et mettre en place une arnaque ou une surveillance à distance.