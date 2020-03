Coronavirus : quand la technologie se met au service de la santé mondiale

Une technologie qui permet de communiquer sans contact direct

Alors qu’une grande partie de l’Europe se confine ou s’apprête à le faire, on ne peut que répéter l’importance de minimiser les contacts physiques entre personnes pour éviter la transmission du coronavirus. C’est pourquoi tant de travailleurs sont soudainement au chômage partiel ou, pour les plus chanceux, bossent désormais de la maison. La communication des bons gestes à adopter, face à ce virus, demeure une priorité pour les centres hospitaliers et les mairies, et de nombreuses sociétés ou technologies unissent leurs forces pour leur venir en aide, comme par exemple la solution CleverSMS Multimédias.

Ce dispositif plan blanc permet en effet de communiquer les infos par SMS et d’éviter ainsi les contacts directs. Il est utile aux dirigeants des hôpitaux qui s’en servent afin de gérer efficacement les urgences et la cellule de crise. Dans le cas des entreprises, elle permet la transmission des dernières informations sur la situation, ainsi que le partage des tâches, en transférant au personnel des messages pré-enregistrés ou personnalisés. Au besoin, d’autres médias viennent en support aux SMS tels qu’e-mails, messages vocaux et utilisation des réseaux sociaux, pour n’en nommer que quelques-uns.

Une solution à la gestion de crise

Grâce à ces solutions technologiques, il est possible de déclencher la gestion de crise par un simple appel téléphonique. Ensuite, l’entreprise se charge de communiquer avec tous les participants et de les réunir simultanément afin de gérer la cellule d’urgence. Cette communication initiale peut s’effectuer par un envoi de sms, par un e-mail ou par une autre application disponible sur smartphone.

Il faut se rappeler que le plan blanc est un dispositif qui sert à alerter les hôpitaux et les services d’urgence d’une situation sanitaire exceptionnelle, qui exigera un renforcement temporaire des effectifs et du matériel. L’utilisation de la technologie permet de sélectionner géographiquement les destinataires à qui l’on doit s’adresser, grâce à une interface cartographique. Ensuite, elle offre une traçabilité des envois, en indiquant si les messages ont été lus ou non, et gère aussi les réponses. Cela permet à la cellule de crise de savoir en tout temps l’état des troupes.

On notera aussi que tout au long de la crise, un numéro vert (gratuit) est à la disposition de tous ceux impliqués dans le plan blanc. Une fois la crise terminée, un message sera envoyé à tous les participants pour leur signifier la fin. Un bon exemple de l'utilité des nouvelles technologies dans notre quotidien et notamment en cette période de crise sanitaire.