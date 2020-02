Coronavirus : les États-Unis accusent la Russie de désinformation en ligne

Selon des diplomates américains, des milliers de profils sur Facebook, Instagram et Twitter sont des vecteurs de propagation de désinformation sur le coronavirus (Covid-19). Une campagne de désinformation portant atteinte aux États-Unis et qui serait liée à la Russie.

Secrétaire d'État adjoint par intérim au Bureau des affaires européennes et eurasiatiques des États-Unis, Phillip Reeker a déclaré à l'AFP : " L'intention de la Russie est de semer la discorde et d'affaiblir les institutions et alliances américaines, notamment par des campagnes d'influence malveillante souterraines et coercitives. "

Il ajoute qu'en propageant de la désinformation sur le coronavirus, " des acteurs russes malveillants choisissent une fois de plus de menacer la sécurité publique au détriment de la réponse sanitaire mondiale. "

Cette campagne de désinformation aurait été identifiée mi-janvier avec des messages en anglais, ainsi que dans d'autres langues comme le français par exemple. Les comptes impliqués ne seraient pas des bots, mais des comptes avec des personnes bien réelles sous de fausses identités.

Face à de telles allégations, une porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a opposé un démenti et a déclaré selon des propos rapportés par l'agence de presse russe TASS : " C'est une histoire délibérément fausse. "

Coronavirus : carte interactive des cas mondiaux - université Johns-Hopkins

Parmi les théories du complot qui ont pu circuler, le coronavirus - dont l'épidémie a débuté en Chine en décembre - servirait aux États-Unis pour mener une guerre économique contre la Chine, serait une arme biologique fabriquée par la CIA, entrerait dans le cadre d'une stratégie occidentale de messages anti-Chine.