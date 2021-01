Corsair MP600 Pro Gen4 : le SSD à 7000 Mo/s

Après Kingston, c'est au tour de Corsair d'annoncer un SSD à 7 Go/s en lecture et en écriture.

Si la baisse des prix tant attendue du stockage SSD n'est pas aussi rapide que ce que les utilisateurs attendent, il est un point sur lequel la technologie évolue grandement : les débits.

Après Kingston qui annonçait son Ghost Tree il y a quelques jours, c'est donc au tour de Corsair de présenter son MP600 Pro Gen4, flashé lui aussi à la vitesse de 7 Go/s.

Proposé en NVMe PCI Express 4.0, le MP600 Pro Gen4 propose ainsi des débits de 7000 Mo/s en lecture et 6850 Mo/s en écriture, et ce, grâce à son contrôleur PS5018-E18.

La marque n'a pas communiqué énormément de détails sur son SSD, si ce n'est que la version 2 To aurait une durée de vie de 3600 To. La date de disponibilité et les prix sont encore inconnus.