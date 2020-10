Couvre-feu : retour de l'attestation de déplacement dérogatoire à télécharger

Mercredi, le président de la République a évoqué la situation en France sur l'épidémie de Covid-19. Outre une refonte de l'application StopCovid en TousAntiCovid, il a annoncé l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 6h dans les zones d'état d'urgence sanitaire* qui entrera en vigueur le 17 octobre (dès la nuit de vendredi à samedi à partir de minuit).

Aujourd'hui, le Premier ministre a apporté des précisions, en soulignant que dans les zones concernées, certains établissements pourront restés ouverts et certains déplacements resteront autorisés.



Une exception au couvre-feu devra être justifiée pour des raisons de santé, professionnelles, de transport (comme le train ou l'avion), d'aide à un proche en situation de dépendance et pour sortir son animal de compagnie.

De quoi annoncer le retour en force de la fameuse attestation de déplacement dérogatoire, notamment déjà connue pendant le confinement. Les nouvelles attestations seront téléchargeables d'ici demain sur le site du Gouvernement, ainsi que sur le site du ministère de l'Intérieur. Elles pourront également être recopiées sur papier libre.



Comme cela avait déjà été le cas précédemment, les attestations pourront être téléchargées sur smartphone. Le ministre de l'Intérieur a indiqué que les attestations seront valables pendant 1 heure pour celles n'ayant pas de lien avec le travail.

Pour l'attestation professionnelle, elle devra être accompagnée d'un justificatif de l'employeur ou d'une carte professionnelle le cas échéant.

Les sanctions pour le non-respect des interdictions du couvre-feu seront une amende de 135 €, 1 500 € en cas de récidive, et jusqu'à six mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende pour une infraction aux règles constatée à trois reprises.

* Île de France et huit métropoles : Aix Marseille, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne, Toulouse.