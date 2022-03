Covid-19 en Chine : quand une usine fermée menace le stock mondial d'iPhone

La ville de Shenzhen en Chine est actuellement confinée par le gouvernement pour cause de Covid, avec ses 17 millions d'habitants. L'usine Foxconn, fournisseur pour Apple, est ainsi fermée ainsi que de très nombreuses autres dans le domaine de la high-tech.

La flambée du Covid continue en Chine avec quelques milliers de cas confirmés. Suite à cela, la Chine a mis en quarantaine dix villes, dont la ville de Shenzhen, soit presque 17 millions d’habitants, qui est tout simplement .

Par conséquent, le groupe Foxconn, géant de l’électronique qui est originaire de Taïwan, avait fermé en début de semaine ses usines sur place. Il s’agit du pôle technologie installé dans la ville de Shenzhen.

Foxconn est un des principaux fournisseurs d’Apple pour les iPhone. Elle emploie des dizaines de milliers de personnes. Ce mercredi l'entreprise a précisé avoir obtenu l'autorisation des autorités afin de reprendre ses activités à travers la mise en place d'une bulle sanitaire sur l'ensemble des sites, ce qui sous-entend que ses employés ne quittent pas l’usine et puissent dormir sur place.

Rassurons nous toutefois, ces usines ne représentent "que" 20% de la fabrication d'iPhone au niveau mondial, la pénurie ne devrait donc pas se produire, du moins pas fortement, et en espérant que d'autres usines en Chine ne ferment pas dans les jours et semaines à venir.

Notons aussi que Vladimir Poutine aurait demandé selon certains médias une aide militaire et financière à la Chine. Les pays de l’OTAN dont les États-Unis affirment qu’il y aurait des conséquences si cela devait arriver. Nous pourrions supposer un boycott des produits fabriqués en Chine et donc de nouveaux risques de pénuries.