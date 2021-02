Covid-19 : des Français inventent un test rapide et fiable avec un smartphone

Le dépistage reste actuellement un des piliers majeurs de la lutte contre la prolifération de l'épidémie de Covid-19. Et une étape vient d'être franchie par des chercheurs français qui offriront prochainement une méthode plus fiable, plus rapide, et qui ne nécessite qu'un smartphone comme unité de calcul.

C'est sur l'impulsion de l'Europe qui a financé le projet et plusieurs universités que le projet Cordial-IT vient de déboucher sur un nouveau diagnostic pour établir la contamination ou non au Covid-19.

À ce jour, on dispose de deux méthodes distinctes : les tests antinégiques qui ciblent les anticorps et offrent un diagnostic très rapide, sous quelques heures, mais avec une fiabilité faible. De l'autre, on dispose des tests PCR qui se veulent plus fiables, mais nécessitent des prélèvements de muqueuse, 24 à 48 h d'analyse et des stations de travail dédiées.

CorDial propose un savant mélange des deux méthodes et prend la forme d'un petit lecteur qu'il suffit de brancher à un smartphone. Il est présenté comme un "test de résonance plasmonique de surface portable et rapide pour la Covid-19" et pourrait proposer des résultats sous quelques minutes, dans les situations d'urgence, notamment avant une intervention chirurgicale, avant une hospitalisation...

Le dispositif utilise des nanocorps modifiés pour un ancrage direct sur la surface d'un biocapteur présenté sous la forme d'une électrode. Ce système simplifié a plusieurs avantages : la portabilité, le cout peu élevé, et un résultat sous une dizaine de minutes.

Le test se fait va un prélèvement salivaire sur une bandelette. On pourrait envisager proposer ce test en urgence combiné avec un test PCR qui confirmerait le diagnostic sous 24h. Rappelons que dans les cas les plus graves, le délai de prise en charge reste crucial pour les patients.

Après une phase de test concluante menée à Lille, l'équipe de chercheurs fait appel aux investisseurs pour produire les boitiers à plus large échelle. Ils espèrent ainsi que le test se retrouve proposé un peu partout en France d'ici la fin du mois prochain.