Covid 19 : un passeport vaccinal en QR Code dès le 15 juin

Il était abordé comme une solution permettant éventuellement aux restaurants de rouvrir leurs portes en pleine période de crise sanitaire, le QR Code devrait plus globalement s'imposer comme un outil lié au "certificat sanitaire" européen.

À compter du 15 juin prochain, les Français auront la possibilité de demander un "passeport sanitaire" tout comme la majorité des ressortissants des pays de l'Union européenne. Il s'agira de combiner les efforts des différents pays pour tenter de limiter la prolifération de l'épidémie entre les frontières sans bloquer les travailleurs frontaliers ou nécessitant des déplacements à l'étranger.

Thierry Breton, commissaire européen en charge des vaccins a confirmé ainsi la prochaine étape de lutte contre le Coronavirus. Le passeport vaccinal sera proposé en version papier et numérique. La version numérique se présentera sous la forme d'un QR Code qui permettra, lorsqu'il est scanné, de vérifier si l'utilisateur a été vacciné ou non, quel vaccin il a reçu, s'il a déjà été porteur de la maladie et s'il dispose d'anticorps contre la Covid 19.

Le document sera facultatif au contraire d'une carte d'identité, mais nécessaire pour prendre un avion ou participer à une manifestation d'envergure ou accéder à certains lieux publics. En cas d'absence de passeport vaccinal, c'est un certificat de test Covid négatif de moins de 72h qui sera nécessaire.

Il est très probable qu'en France, le passeport vaccinal soit associé à l'application Tous AntiCovid.