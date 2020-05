Covid-19 : alerte pour une hausse d'appels frauduleux aux dons

Pour cause de recrudescence des appels frauduleux aux dons en lien avec le Covid-19, la DGCCRF et l'ACPR lancent un appel à la vigilance.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sonnent l'alerte en raison d'une augmentation des appels frauduleux aux dons.

Sous diverses formes, de telles escroqueries sont en hausse dans le contexte du Covid-19, ce qui n'est guère une surprise. Tout événement de grande ampleur, et encore plus avec une pandémie comme celle du coronavirus, est une aubaine pour les tentatives d'arnaques des cybercriminels.

" Des appels aux dons ou des cagnottes solidaires à destination du public peuvent être organisés par des entités ou des sites internet non autorisés à exercer cette activité en France ", écrivent les organes de régulation.

Ils ajoutent que des escrocs peuvent également " tenter de recourir à des cagnottes mensongères, dont ils demandent la mise en ligne sur des sites de financement participatif de dons dûment enregistrés, pour tromper le public et détourner les sommes collectées. "

#cpDGCCRF

Face aux risques d'appels frauduleux aux dons liés au contexte de l'épidémie de Covid-19, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et la DGCCRF se mobilisent ensemble et appellent à la plus grande vigilance.

La DGCCRF et l'ACPR lancent un appel à la vigilance pour les acteurs et intermédiaires du financement participatif, ainsi que pour les personnes qui souhaitent effectuer des dons via une cagnotte en ligne.

Elles doivent suffisamment se renseigner sur un projet et un porteur de projet. Elles peuvent consulter une liste noire des sites ou entités identifiés comme douteux, consulter le site de l'Orias en charge du registre des intermédiaires du secteur financier.