Covid-19 : Facebook vous sonde sur les symptômes

En tant que réseau social, Facebook considère pouvoir jouer un rôle afin d'aider les chercheurs dans le domaine de la santé à suivre et gérer la crise du Covid-19. Cela passe aussi par la diffusion d'une enquête sur les symptômes.

En début de mois, Facebook a lancé aux États-Unis la diffusion d'une étude de santé pour le suivi du Covid-19. Elle permet notamment d'obtenir des cartes thermiques des symptômes signalés par des personnes.

Cette étude facultative est proposée via un lien dans le fil d'actualité. Elle est menée par le centre de recherche Delphi de l'université Carnegie Mellon. Dès mercredi, elle bénéficiera d'un déploiement à l'échelle mondiale.

" À partir de cette semaine, les utilisateurs de Facebook du monde entier verront en haut du fil d'actualité un lien vers une étude externe à Facebook pour aider les chercheurs à mieux suivre et anticiper la propagation du Covid-19 ", indique Facebook.

Fièvre, toux, essoufflement ou perte d'odorat, l'étude demande à des personnes si elles ont de tels symptômes associés au Covid-19.



" Comme l'apparition de symptômes est un signe précurseur d'une maladie plus grave, cette étude peut aider à prévoir le nombre de cas que les hôpitaux verront dans les jours à venir et fournir un indicateur précoce de la progression de l'épidémie et de l'aplatissement réussi de la courbe ", écrit Mark Zuckerberg.

Le fondateur et patron de Facebook estime que son réseau social avec son nombre conséquent d'utilisateurs est particulièrement adapté pour permettre le recueil massif de données. Aux États-Unis, les chercheurs ont reçu environ un million de réponses en une semaine. Ils peuvent les corréler avec des données publiques sur des cas avérés de Covid-19.

Les réponses sont envoyées aux chercheurs et ne sont pas accessibles à Facebook qui assure ne pas partager les informations sur l'identité. " Nous partageons un numéro d'identification aléatoire que le centre de recherche nous renvoie quand quelqu'un répond à l'enquête. Nous partageons ensuite une valeur de pondération qui ne vous identifie pas, mais qui permet de corriger tout biais de l'échantillon. "

L'équipe du Carnegie Mellon travaille par ailleurs sur une API pour permettre à des chercheurs d'avoir accès aux résultats.