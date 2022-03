Covid-19 : Foxconn suspend ses activités à Shenzhen

La Chine a une politique stricte de zéro Covid. Après le signalement de plusieurs cas positifs accompagnant une hausse sensible du nombre quotidien de contaminations, les autorités ont décidé de confiner près de 17 millions d'habitants de la ville de Shenzhen qui est souvent appelée la Silicon Valley de la Chine.

Ce confinement a un impact pour le groupe industriel taïwanais Foxconn (Hon Hai Precision Industry Company) principalement implanté à Shenzhen, et notamment connu pour être un sous-traitant d'ampleur pour l'iPhone d'Apple dont l'action est chahutée à la Bourse de Wall Street.

Pas de hasard, Foxconn a annoncé l'interruption des activités de ses sites à Shenzhen, y compris un site de production d'iPhone. Toutefois, Apple n'a pas fait de commentaire sur cette situation et d'éventuelles conséquences sur les livraisons d'iPhone ou d'autres de ses produits.

Des craintes pour l'iPhone

Selon Reuters, Foxconn pourrait déployer des usines de secours - avec l'ouverture de chaînes de production - afin de réduire les perturbations sur la chaîne d'approvisionnement.

Il y aurait par ailleurs la possibilité d'autoriser un système de bulle sanitaire pour le travail et la vie au quotidien des employés.

D'après le South China Morning Post, Foxconn emploie environ 200 000 personnes à Shenzhen avec une répartition dans deux campus à Guanlan et Longhua. Le groupe a progressivement délocalisé sa production de Shenzhen vers d'autres provinces, et avec ce qui est présenté comme la plus grande usine d'iPhone au monde à Zhengzhou.