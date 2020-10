Covid-19 et grippe : un message de Donald Trump sanctionné par Facebook et Twitter

Un message de Donald Trump sur une bien plus grande dangerosité de la grippe par rapport au Covid-19 est masqué par Twitter et supprimé par Facebook.

Malade du Covid-19, Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche après trois jours d'hospitalisation… et sur les réseaux sociaux où il a repris un rythme frénétique de publications. Avec sa réélection en tête, l'actuel président des États-Unis tente de se présenter en survivant du coronavirus. Pour autant, il n'abandonne pas sa communication consistant à minimiser la maladie.

Dans un message, Donald Trump prévient que la grippe saisonnière arrive. " Chaque année, de nombreuses personnes, parfois plus de 100 000 et malgré le vaccin, meurent de la grippe. " Il ajoute : " Allons-nous fermer notre pays ? Non, nous avons appris à vivre avec, tout comme nous apprenons à vivre avec le Covid qui est beaucoup moins mortel dans la plupart des populations ! "

Twitter a décidé de masquer le tweet du président américain derrière un avertissement expliquant qu'il est en violation avec ses règles sur la diffusion d'informations trompeuses ou potentiellement nuisibles concernant le Covid-19. Le tweet demeure toutefois accessible.

Pour Facebook, c'est par contre la suppression pure et simple. " Nous supprimons les informations incorrectes concernant la gravité du Covid-19. Nous avons supprimé ce post. " Cet été, Facebook avait également supprimé un message de Donald Trump prétendant que les enfants sont presque immunisés contre le Covid-19.

Aux États-Unis, l'épidémie de Covid-19 est pour le moment et depuis mars, à l'origine de plus de 213 000 morts. D'après la principale agence fédérale des États-Unis pour la protection de la santé publique, le nombre de morts de la grippe aux États-Unis est évalué entre 24 000 et 62 000 sur une période allant du 1er octobre 2019 au 4 avril 2020.

Le taux de mortalité exact du SRAS-CoV-2 est sujet à caution, mais le consensus médical qui se dégage est qu'il est plus mortel que la grippe. Affirmer qu'il est " beaucoup moins mortel " pose problème, y compris en prenant des réserves sur les types de populations concernées.