Covid-19 : des sites pour se faire vacciner rapidement

Parmi les outils en ligne pour suivre l'évolution de l'épidémie de coronavirus, CovidTracker se distingue par sa clarté et sa faciliter d'utilisation, tout en s'appuyant sur une exploitation des données officielles.

Présenté comme un outil de CovidTracker, Vite Ma Dose ! est développé par le même expert en mégadonnées Guillaume Rozier qui est à l'origine de CovidTracker et fédère plusieurs développeurs bénévoles.

Sur les plateformes de réservation de vaccins contre la Covid-19 comme Doctolib, Keldoc ou Maiia, Vite Ma Dose ! passe en revue les rendez-vous disponibles et en propose une agrégation. Toutes les personnes désireuses de se faire vacciner ont ainsi une information pertinente depuis un même lieu, sans besoin de vérifier des disponibilités sur différentes applications.

Cet outil évolue et profite depuis peu d'informations en rapport avec des pharmacies et autres. Pour autant, il est nécessaire de rappeler qu'il y a des critères d'éligibilité à une vaccination contre la Covid-19. C'est par exemple actuellement le cas pour toutes les personnes âgées de plus de 70 ans ou avec un risque de forme grave de Covid-19.

Avec ou sans éligibilité

Sur le site du gouvernement, un module de simulation permet de savoir si une personne est éligible à une vaccination, et en tenant compte de l'évolution du calendrier prévu.

Dans un autre registre que Vite Ma Dose !, un site dénommé Covidliste fait aussi parler de lui. Il est également le fruit d'un travail bénévole et avec pour propos d'alerter quand une dose de vaccin est disponible à proximité.

" Certains vaccins administrés dans des centres de vaccination nécessitent de respecter une chaîne logistique complexe. Lorsqu'un patient rate un rendez-vous, le flacon déjà ouvert doit être consommé rapidement. Covidliste permet de faciliter l'accès à une liste de volontaires pour les centres de vaccination ", peut-on lire.

Indépendamment des critères d'éligibilité, l'objectif de Covidliste est ainsi d'éviter la perte de doses pour des centres de vaccination.