Covid-19 : les lieux de vaccination sur Google Search et Maps

Les centres de vaccination contre la Covid-19 s'affichent sur Google Maps et les résultats de recherche Google.

Après les centres de dépistage de la Covid-19 en début d'année, Google ajoute les centres de vaccination contre la Covid-19 à Google Maps. Cet affichage concerne également les requêtes idoines avec le moteur de recherche.

" Après les États-Unis, la France est le premier pays à afficher les lieux de vaccination contre la Covid-19 sur Google Search et Maps ", souligne Google.



Les informations proposées sont issues de la plateforme de diffusion de données publiques de l'État français (data.gouv.fr). Google précise l'ajout d'onglets d'information avec des données de sources comme Santé.fr, vaccination-info-service.fr ou encore gouvernement.fr.

Les onglets d'information permettront de prendre connaissance de requêtes fréquentes sur les effets secondaires, l'efficacité, les groupes prioritaires, les statistiques…

" En ces temps très particuliers, l'accès à une information véridique est essentiel. Notre mission est donc plus que jamais d'actualité : organiser l'information mondiale et la rendre universellement accessible et utile ", écrit Google.