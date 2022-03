Cowabunga Collection : une compilation de 13 jeux Tortues Ninja en vue

Les Tortues Ninja sont de retour ! Mais en attendant un nouveau jeu vidéo tiré de la franchise, il va surtout falloir composer avec une compilation baptisée Cowabunga Collection.

Présentée dans le cadre du State of Play de Sony, Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection propose de regrouper pas moins de 13 titres sortis sur différentes plateformes en 8 et 16 bits ces dernières années.

Voici la liste des jeux qui seront intégrés :

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

Konami souhaite rassurer les joueurs, il ne s'agira pas d'un simple portage puisque les titres profitent d'une petite mise à jour graphique. Les jeux ont été confiés à Digital Eclipse qui a adapté les jeux en ajoutant des visuels et artworks, mais également en développant des modes multijoueurs en ligne et en local pour certains titres.

Des options de sauvegarde seront proposées, tout comme de nouveaux modes de jeu (Boss Rush et Challenge). Il sera possible de configurer les touches et le tout profitera de textures HD. La compilation est attendue sur PS4 et PS5 dans le courant de l'année, sans date précise pour l'instant.