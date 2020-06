Crash Bandicoot 4 : des versions PC et Switch a prévoir

Actvision a finalement officialisé la sortie de Crash Bandicoot 4 sur PlayStation 4 et Xbox One, mais des versions PC et Switch pourraient également voir le jour.

Ce lundi, Activision a levé le voile sur Crash Bandicoot 4 : it's About Time en précisant que le titre sera décliné sur PlayStation 4 et Xbox One, puis sur Xbox Series X quand la console sera disponible.

Une annonce qui a fait l'impasse sur les versions Switch et PC du titre, laissant supposer que rien n'était prévu sur ces plateformes... Pourtant, Activision a indiqué un peu plus tard à PCGamesN que l'éditeur "évalue toujours des plateformes supplémentaires pour une date future" tout en invitant à rester à l'écoute pour plus d'informations...

On peut ainsi supposer que Crash Bandicoot 4 aura droit au même traitement de faveur que Crash Bandicoot : N. Sane Trilogy et Spyro : une sortie sur consoles haut de gamme dans un premier temps avec un portage sur PC et Switch un an plus tard.

La sortie du titre est pour l'instant fixée au 2 octobre 2020.