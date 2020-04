Crash Bandicoot s'invite enfin sur Android

Crash Bandicoot s'invite enfin sur mobile ! La licence qui a fait les beaux jours de la PlayStation revient ainsi sur Android dans une version mobile gratuite développée par King.

Crash Bandicoot Mobile reprend le personnage et l'environnement du titre de Naughty Dog pour proposer un runner en free-to-play. Le héros, Crash, aidé de sa soeur Coco va ainsi se lancer dans des courses effrénées bardées de pièges et ennemis et parcourir ainsi l'île Wumpa en détruisant un maximum de caisses .

On retrouvera bien entendu des chemins cachés, des boss originaux et une base qu'il faudra améliorer avec le contenu récupéré au fil des niveaux pour développer de nouveaux objets.

Pour l'instant le titre n'est disponible que sur la version malaisienne du Play Store, aucune date officielle à plus large échelle n'a été annoncée, mais cela ne saurait trop tarder.