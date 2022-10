La Crazy Week chez HUAWEI : des réductions supplémentaires sur les produits de la marque

Jusqu'au 24 octobre 2022, HUAWEI lance la Crazy Week. Le constructeur propose sur son site des réductions supplémentaires sur une liste de produits. Vous pouvez consulter l'intégralité des offres directement sur ce lien.

Prenons par exemple la montre connectée HUAWEI Watch GT 3 qui est actuellement à prix réduit sur le site officiel de la marque.

Elle est dotée d’un écran de 46 mm avec la technologie TruSeen 5.0+ qui permet de prendre votre rythme cardiaque, mais aussi votre taux de saturation en oxygène (SpO2), de suivre votre sommeil, votre niveau de stress… Elle est capable de donner des réponses rapides en SMS ou tout simplement de répondre aux appels grâce au Bluetooth.

La Watch GT 3 peut vous suivre sur plus de 100 modes d’entraînements intégrés dont 18 modes de suivis professionnels, 12 entraînements en extérieur et 6 en intérieur. Pour finir, la montre connectée vous offre 14 jours d’utilisation en mode normal et 8 jours en cas d’utilisation intensive.

Sur le site officiel, la montre HUAWEI WATCH GT 3 est au prix de 190 € au lieu de 250 € avec la livraison gratuite.



Voici d'autres bons plans à ne pas rater pour la HUAWEI Crazy Week :

