Comment bien créer son logo sur PC

Vous souhaitez créer un logo pour votre association, entreprise ou votre site internet personnel et vous ne savez pas utiliser les logiciels pour le faire ? Pensez au générateur de logo !

Le logo représente l'image visuelle d'une entreprise, association voir même d'un groupe de musique. Il est la base de votre identité visuelle et s'insérera donc dans toutes vos communications comme vos emails, vos courriers papier, vos affiches ou encore votre carte de visite. Le principe du logo est que le public associe facilement une image à une structure. Séduire, donner du sens à votre entreprise, donner une personnalité ou encore identifier votre activité fait partie des fonctions qu'un logo doit vous apporter.

Si vous ne possédez pas les compétences pour créer vous-même votre logo, sachez que vous pouvez passer soit par un générateur de logo, soit par un logiciel soit encore par un graphiste. Les prix peuvent commencer à 50 € et aller jusqu'à des sommes folles, comme par exemple les 500 000 € du logo de Pôle emploi. Le prix va varier en fonction du temps de la conception, de la réflexion sur ce dernier, des déclinaisons ou encore des cessions de droits.

Un logo réussi doit donc être facilement lisible, être simple, représenter les valeurs de votre structure, être unique (pensez à vérifier s’il n'existe pas déjà sur le portail de l'INPI), être durable dans le temps, mais aussi utilisable sur n’importe quel support que ce soit petit ou grand.

Un logo doit être aussi vectoriel, ce format permet en effet d'imprimer un logotype en haute définition sur n’importe quel support et sans perte de qualité (sans pixelisation). Cela permet qu’il s’adapte à toutes les tailles et formes d’utilisation. Il doit aussi pouvoir être appliqué à la fois sur fond blanc ou coloré.

Comme cité plus haut, vous pouvez créer votre logo vous-même gratuitement ou à l’aide de logiciels dédiés ou via des prestations payantes. Il existe des logiciels puissants et payants comme Adobe Illustrator ou Adobe InDesign, mais aussi des logiciels libres.

Depuis peu, il existe aussi des générateurs de logo qui sont utilisables directement depuis des sites internet et donc accessibles depuis un simple navigateur web. Le choix est vaste avec l'éternel Adobe Creative Cloud Express, mais également bien d'autres. Ils proposent la plupart du temps des modèles prédéfinis, une bibliothèque d'images, des polices d'écritures différentes et même des tutoriels pour vous guider.

Un point important à ne pas négliger est la réflexion à avoir lors de la conception de votre logo. Laissez-vous du temps pour avoir un certain recul, nous vous rappelons que la conception d’un logo est vraiment primordiale et met en jeu l’image de votre entreprise. Ne copiez pas, innovez, pensez aussi à l'image cachée que peut envoyer votre logo.

Une fois que vous avez créé votre logo sur un générateur, il ne reste plus qu’à l'utiliser sur vos affiches, banderoles, sites internet, etc. Ce type d'outil peut aussi être utilisé pour avoir une première idée du logo que l'on aimerait avoir et pour ensuite le transmettre à un graphiste afin de donner une dernière touche d'originalité si vous en manquez.