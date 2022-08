Comment concevoir un logo de jeu vidéo en 7 étapes ?

La création du logo est un détail très important dans la conception des jeux vidéo. Elle nécessite de la minutie et de l’originalité. Pour ce faire, il faut y aller pas à pas afin d’obtenir un logo qu’on pourra fièrement conserver à long terme. D’ordinaire, 7 étapes principales sont à prendre en compte dans la réalisation d’un logo gaming. Découvrez-les.

Connaître les différents types de logo

On ne saurait concevoir un logo de jeux vidéo sans tenir compte des différents types de logos. Cela vous permet de répertorier et de mieux définir le type de logo gaming dont vous avez besoin. En général, on compte les 9 types de logos suivants :

La mascotte : la mascotte s’emploie généralement pour représenter l’entreprise de façon physique. Elle sert à rapprocher celle-ci de son public.

: la mascotte s’emploie généralement pour représenter l’entreprise de façon physique. Elle sert à rapprocher celle-ci de son public. Le monogramme : il renvoie aux initiales de la marque ou de l’entreprise reproduite avec un design original dans le but de séduire le public.

: il renvoie aux initiales de la marque ou de l’entreprise reproduite avec un design original dans le but de séduire le public. Le logo abstrait : très souvent composé d’un seul symbole, il sert à démarquer l’entreprise de la concurrence. C’est pour cela qu’il doit être représentatif et très original.

: très souvent composé d’un seul symbole, il sert à démarquer l’entreprise de la concurrence. C’est pour cela qu’il doit être représentatif et très original. Les mots symboles : aussi appelés logotypes, les mots symboles sont faits de textes. En général, ils reprennent juste le nom de la marque avec un design personnalisé.

: aussi appelés logotypes, les mots symboles sont faits de textes. En général, ils reprennent juste le nom de la marque avec un design personnalisé. Les emblèmes : ils sont majoritairement conçus dans un style vintage avec les images d’époques passées.

: ils sont majoritairement conçus dans un style vintage avec les images d’époques passées. Le logo pictographique : il s’agit d’une petite icône représentative qui doit illustrer la fonction du produit ou l’activité de l’entreprise.

: il s’agit d’une petite icône représentative qui doit illustrer la fonction du produit ou l’activité de l’entreprise. La combinaison marks : il se compose d’une image et du nom de l’entreprise.

: il se compose d’une image et du nom de l’entreprise. Le logo dynamique : il a la particularité de pouvoir changer d’apparence en conservant la même couleur et la même taille de police.

: il a la particularité de pouvoir changer d’apparence en conservant la même couleur et la même taille de police. Les logos lettres : le F de Facebook illustre parfaitement ce type de logo. En effet, il se compose d’une seule lettre descriptive.

À base de ce répertoire, vous pourrez vous représenter le logo qui correspond à l’esprit du jeu auquel il est destiné.

Organisez vos idées et définissez vos objectifs sur papier

Certains concepteurs passent directement sur PC pour réaliser leur logo. Cette pratique est déconseillée. Vous devez prendre le temps de laisser germer vos idées. Quoi de mieux qu’une bonne feuille pour les structurer ? Par ailleurs, vous devez tenir compte des exigences de la création d’un logo gaming pour fixer vos objectifs. Souvenez-vous que votre logo doit :

être facile à retenir ;

être facile à reconnaître ;

représenter l’objectif du jeu ;

représenter l’ambiance du jeu.

En somme, vous devez penser au jeu et aussi aux joueurs. Cela devrait d’ailleurs faciliter cet exercice.

Dessinez la forme

Vous y êtes ? Laissez parler votre inspiration. Faites ressortir l’esprit du jeu à travers la forme du logo. Visez au maximum la complexité et l’originalité. Le dessin de la forme se déroule habituellement en 3 phases : la superposition des formes, la réduction et la mise en place de la substitution.

Choisissez des couleurs représentatives

Les couleurs doivent illustrer l’ambiance et l’objectif du jeu. Prenez votre temps et optez pour ce qui vous semble le plus logique pour cela. D’ordinaire, une forme optimale entraîne un excellent choix de couleurs. Vous ne devriez pas vous louper si vous trouvez la forme idéale pour le jeu.

Choisissez le logiciel de dessin

Le logiciel de dessin doit pouvoir répondre à vos besoins. Il peut ne pas être facile à utiliser dans le cas où votre logo serait complexe. Ne visez donc pas seulement le logiciel le plus commode. Pensez également à celui qui pourra vous permettre de réaliser un logo de très bonne qualité.

Finalisez votre logo

Vous aurez probablement créé un grand nombre de logos avant d’arriver à cette étape. C’est le moment de sélectionner celui qui répond le plus à votre jeu. Retenez deux ou trois, les plus adaptés, améliorez-les et soumettez-les à l’avis de vos collaborateurs. Faites-le autant de fois que nécessaire jusqu’à retenir le meilleur logo. N’oubliez pas qu’il suivra votre jeu pendant un bon moment.

N’oubliez pas la charte graphique

La charte graphique a pour objectif d’assurer les cohérences graphiques, liées à la conception des supports de communication (logo par exemple). Elle doit indiquer :

la couleur ;

la typographie ;

l’utilisation du logo ;

les interdictions liées au logo.

Voilà, votre logo gaming est prêt à être utilisé.