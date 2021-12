Crimson Desert : le gameplay en fuite qui en met plein les yeux

Pearl Abyss, le studio déjà à l'origine de Black Desert Online nous prépare une petite bombe avec Crimson Desert.

Le titre se présente comme un prequel à Black Desert Online, un MMO-RPG déjà considéré comme une franche réussite et qui a connu le succès notamment grâce à son orientation Free to play et des mécaniques permettant justement de ne pas avoir à débourser un sou pour progresser dans le jeu.

Crimson Desert pour sa part s'oriente plutôt vers l'action aventure et misera sur des graphismes spectaculaires. On avait déjà pu entrevoir divers environnements avec une qualité proche du photo réalisme, mais il semble qu'au-delà des décors, le moteur physique du jeu soit particulièrement poussé, tout comme les détails qui participent grandement à l'immersion.

Une vidéo de gameplay fait ainsi parler sur la toile, il s'agit de séquences diffusées en interne lors de conférences chez Pearl Abyss. L'information a été confirmée par Pearl Abyss et les visuels sont donc on ne peut plus officiels, même si la qualité ne rend pas tout à fait justice au titre.

On peut ainsi voir la réaction des environnements autour du joueur, notamment le cycle des saisons et la météo. Une séquence présente ainsi le passage d'un temps radieux en plaine à un léger crachin, suivi d'une pluie plus soutenue se transformant en neige, avec une modification progressive du paysage, la neige venant recouvrir lentement l'herbe.

Autre passage intéressant : celui du déplacement du héros dans des tas de feuilles mortes qui s'animent et forment une trace très réaliste... Le tout suivi par la présentation du système de vent qui fait s'envoyer poussière, feuilles et fait réagir la cape et les vêtements du personnage principal.

Le tout offre un rendu tout à fait naturel et très rarement vu dans les jeux vidéo. Crimson Desert devait sortir cette fin d'année, mais a été repoussé à début 2022, sans plus de précision pour l'instant.