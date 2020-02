Criterion Games (Burnout) récupère la franchise Need for Speed

Après plusieurs volets sous la houlette de Ghost Games, la licence Need for Speed va revenir entre les mains de Criterion Games, que l'on connait surtout pour la création de a franchise Burnout.

Electronic Arts a récemment annoncé une restructuration au sein de son studio Ghost Games qui va revenir à son nom d'origine : EA Gothenburg. Au passage, le studio va recentrer ses activités en tant que hub technologique et n'aura donc plus la charge du développement d'aucun jeu à l'avenir : le studio se contentera d'apporter du soutien à divers projets lancés par EA.

L'équipe de développeurs n'est pas perdue pour autant puisque EA annonce redistribuer le personnel vers d'autres studios, notamment Criterion Games qui récupère également la franchise Need for Speed au passage.

Electronic Arts concède plusieurs échecs avec Ghost Games : le studio n'a pas réussi à valoriser la franchise Need for Speed autant qu'attendu. Le studio avait eu la charge des 4 derniers volets : Rivals, Need for Speed 2015, Payback ainsi que Heat.

Criterion Games de son côté avait participé à la création d'épisodes particulièrement appréciés des fans comme Hot Pursuit en 2010, Most Wanted en 2012. En outre, le studio est à l'origine de la série Burnout, et il était réorienté depuis vers la franchise Star Wars Battlefront ainsi que Battlefield V.

Désormais, le studio aura la charge de préparer la franchise pour la bascule vers la nouvelle génération de consoles, espérons que les développeurs feront preuve d'originalité avec un volet qui se démarque plus largement des derniers se résumant quasiment à de simples évolutions graphiques.