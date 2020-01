La Croix rouge s'invite sur Fortnite pour enseigner les gestes qui sauvent

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) vient de collaborer avec Epic Games afin de mettre en place un nouveau mode de jeu baptisé "Liferun" au sein du très populaire Fortnite.

Il s'agit d'un mode de jeu proposant 4 activités principales effectuées par les travailleurs de la Croix rouge à travers le monde : soigner les civils, reconstruire les infrastructures basiques essentielles, déminer et distribuer de l'aide aux populations. Pour soutenir le programme, des joueurs populaires comme Dr Lupo, Lachlan ou One Shot Gurl vont présenter le mode de jeu sur le salon PAX South de San Antonio.

Le CICR espère ainsi sensibiliser sur ses actions et pourquoi pas faire naitre des vocations chez les joueurs. Fornite est actuellement l'un des jeux vidéo les plus populaires et les plus joués à travers le monde, il se présente donc comme un vecteur très puissant de communication pour les organisations et marques.

Ce n'est pas un coup d'essai pour le CICR qui avait déjà mené une opération comparable avec Bohemia Interactive sur le jeu Arma III.