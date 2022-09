Google facilite l'utilisation d'applications sur plusieurs appareils

Dans le cadre d'une préversion, Google introduit pour les développeurs des outils pour les aider à concevoir des applications qui fonctionnent sur tous les types d'appareils, via un ensemble d'API décrites comme simples et intuitives.

Avec le Cross device SDK (Software Development Kit), Google évoque une couche d'abstraction logicielle permettant de gérer tous les aspects de la connectivité entre les appareils, de la découverte à l'authentification en passant par les protocoles de connexion.

Le SDK s'appuie sur les technologies Bluetooth, Wi-Fi et ultra wideband (UWB). Pour le moment, il est compatible avec les smartphones et tablettes Android. Ultérieurement, il sera disponible pour d'autres types d'appareils Android et pour des systèmes d'exploitation non-Android (Chrome OS, Windows, iOS).

Après Nearby Share entre Android et Chrome OS

Parmi des cas d'usage, Google cite la location ou l'achat d'un film sur le téléviseur en utilisant le smartphone pour la saisie du mode de paiement, le début de la lecture d'un article sur smartphone et la poursuite de la lecture sur tablette.

Pour des expériences entre plusieurs utilisateurs, les applications pourront par exemple partager un emplacement sur une carte avec la voiture d'un ami, partager un itinéraire en vélo avec d'autres personnes ou encore rassembler des articles pour une commande groupée.

" L'objectif du SDK est de tirer parti des technologies et des capacités des plateformes existantes tout en simplifiant le développement d'expériences entre plusieurs pour les développeurs d'applications ", résume Google.