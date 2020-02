Crosscall Core T-4 : la tablette Android renforcée pour les professionnels

La marque Crosscall s'est fait une spécialité des smartphones avec coque renforcée utilisable dans des environnements extérieurs difficiles tels que des chantiers ou pour les amateurs d'aventure au grand air.

Elle vient d'ailleurs de dévoiler une nouvelle gamme de plusieurs smartphones (Crosscall Core X-4 et Core M-4) qui combinent coque résistant aux chocs et aux éclaboussures et grande batterie pour une autonomie de plusieurs jours.

Mais elle présente aussi une tablette Android renforcée, première du marché à obtenir une certification AER (Android Enterprise Recommended) avec la Crosscall Core T-4 qui s'invite donc sur un terrain encore relativement vierge.

Certifiée IP68, la protégeant des immersions et infiltrations de poussières et pouvant résister à une chute de 1,5 mètre grâce à une certification MIL-STD-810G, elle pourra être utilisée sans crainte par les professionnels, coeur de cible de ce type de produit, même dans des environnements difficiles.

La tablette reste compacte en proposant un affichage 8 pouces en résolution 1200 x 800 pixels et elle intègre un module photo 13 megapixels à l'arrière, pouvant aussi fonctionner sous l'eau.

A bord, on trouvera un SoC Snapdragon 450 assez léger côté performances avec 3 Go de RAM / 32 Go de stockage, tournant sous Android 9 mais qui se veut adapté aux scénarios d'usage prévus.

Cela ne l'empêche pas de disposer des connectivités sans fil WiFi et d'une possibilité de compatibilité 4G via un modem embarqué. La gamme Core (smartphones et tablette) profite aussi d'une fonction talkie-walkie.

On notera enfin la présence d'une batterie de 7000 mAh pour assurer une bonne autonomie. Crosscall annonce pour sa tablette Android renforcée un prix de 499,90 €.