Binance écope d'une amende de plus de 3 millions d'euros

Binance se présente comme le premier écosystème blockchain et la première plateforme d'échange de cryptoactifs au monde. Avec à sa tête le crypto-milliardaire Changpeng Zhao, Binance revendique 120 millions de clients et plus de 1,4 million de transactions par seconde.

L'été dernier, la banque centrale néerlandaise (DNB ; De Nederlandsche Bank) avait alerté sur le fait que Binance fournit des services crypto aux Pays-Bas sans l'enregistrement légal requis. " Cela peut augmenter le risque que les clients soient impliqués dans le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. "

Afin de proposer des services de cryptomonnaies aux Pays-Bas, les entreprises ont l'obligation de s'enregistrer auprès de la DNB. Une obligation qui est donc en rapport avec la législation sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Un agrément PSAN pour Binance en France

Binance a finalement écopé d'une amende de 3,325 millions d'euros. Cette amende administrative de la DNB a été infligée le 25 avril dernier. La banque centrale des Pays-Bas vient de la rendre publique. Qualifiés de très graves, les faits reprochés portent sur la période du 21 mai 2020 au 1er décembre 2021 au moins. Binance a fait appel de l'amende le 2 juin.

" Bien que nous ne partagions pas le même point de vue sur tous les aspect de la décision, nous respectons profondément l'autorité et le professionnalisme des régulateurs néerlandais pour faire appliquer les réglementations comme ils l'entendent ", a réagi un porte-parole de Binance (CNBC).

En France, Binance a obtenu en mai dernier le feu vert de l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour être reconnu comme un prestataire de services sur actifs numériques (PSAN). L'agrément PSAN concerne en tout 42 entreprises.