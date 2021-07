Les cryptomineurs chinois revendent en masse leurs cartes graphiques RTX 30

Si la surchauffe du secteur des cryptomonnaies de fin 2020 aux premiers mois de l'année a conduit à une récupération conséquente des cartes graphiques gaming de dernière génération, le coup d'arrêt et les mesures de régulation des autorités chinoises ont changé la donne.

Nombre de cartes graphiques destinées aux joueurs sont parties alimenter les fermes de minage ces derniers mois, alimentant une pénurie et une spéculation conduisant à un doublement voire un triplement des tarifs par rapport aux prix de référence.

Avec les multiples restrictions imposées par la Chine aux fermes de minage dans plusieurs provinces, l'activité de cryptominage y devient beaucoup plus difficile et moins rentable.

Conséquence logique, les cryptomineurs chinois se débarrassent massivement des cartes graphiques pour sauver les meubles et récupérer rapidement une partie de leur investissement.

Alors que les tarifs des GPU ont déjà commencé à baisser sur les marchés, on peut désormais trouver des cartes RTX 30 d'occasion à petit prix.

Le site The Block évoque des lots de cartes RTX 3060 vendus entre 2200 et 2900 yuans (330 à 450 dollars), voire même moins de 2000 yuans. Les propositions peuvent aller jusqu'à la vente de PC portables gaming équipés de cartes graphiques RTX.

S'il s'agit sans doute d'une bonne nouvelle pour la disponibilité et les prix des GPU pour les joueurs, attention tout de même à l'état d'usage de ces cartes graphiques qui ont fonctionné au maximum (voire au-delà) de leurs capacités en continu pendant un certain temps, avec un risque de défaillance plus rapide de certains composants, sans compter l'absence de garantie et de packaging.