Cryptomonnaies : plus d'un millier de personnes arrêtées en Chine pour blanchiment d'argent

En début de mois, le gouvernement chinois a annoncé le démantèlement de plus de 170 groupes dits criminels et l'arrestation de plus de 1 100 personnes. Un vaste coup de filet opéré de manière simultanée avec les autorités policières de 23 provinces et villes du pays.

Selon le ministère chinois de la Sécurité publique, les groupes étaient impliqués dans du blanchiment d'argent en utilisant des cryptomonnaies. L'argent à blanchir provenait d'escroqueries par téléphone et internet. Il n'est pas précisé le montant des sommes engagées, ni les cryptomonnaies utilisées.

Pour la conversion de l'argent issu des escroqueries en cryptomonnaies, une commission de 1,5 % à 5 % était retenue. Le ministère chinois souligne le rôle joué par des " coin farmers " avec l'inscription à diverses plateformes d'échange de cryptomonnaies et la création de comptes personnels.

Si les autorités chinoises communiquent sur des démantèlements impliquant le recours à des cryptomonnaies dans une optique de blanchiment d'argent, la Chine a interdit le mois dernier aux institutions financières et entreprises de paiement de fournir à leurs clients des services en lien avec les transactions en cryptomonnaies.