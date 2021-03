Crysis Remastered : 40% plus performant grâce au DLSS

Crysis Remastered vient de passer à la version 2.1 sur PC et annonce ainsi la prise en charge de la technologie DLSS de Nvidia pour un gain de performances particulièrement élevé.

Le Deep Learning Super Sanpling de Nvidia accessible sur les cartes RTX permettrait ainsi au titre de gagner jusqu'à 40% de performances. Le DLSS exploite divers traitement d'image et d'upscaling pour proposer un rendu à la fois plus net tout en économisant des ressources GPU et CPU.

En marge du DLSS, la mise à jour 2.1 apporte quelques correctifs de bugs dans les tutoriels, corrige certains crashs, problèmes d'interface et de traduction et corrige également la gestion des périphériques claviers + souris ainsi que manette.

Crytek en profite également pour annoncer que les versions Xbox Series et PS5 profiteraient d'améliorations prochainement.