Crysis Remastered : la sortie fixée au 18 septembre sur PC

Après la gronde des joueurs suite à la présentation du remaster de Crysis, Crytek a révisé sa copie et annonce la sortie de son titre le 18 septembre sur PC.

Crysis Remastered devait sortir le 23 juillet dernier, quelques jours à peine après que Crytek a dévoilé une vidéo de présentation du titre.

Une vidéo qui n'a clairement pas convaincu les fans : le titre apparaissait vieillot, sans réelle amélioration notable par rapport au titre original. Pire encore : certains mods développés par des tiers proposent un rendu bien plus flatteur que la copie présentée par Crytek...

Face aux critiques nourries, Crytek a donc récupéré son jeu et annoncé se donner un peu plus de temps pour le peaufiner... L'éditeur revient ainsi avec une date de sortie pour la version PC fixée au 18 septembre prochain, et une vidéo qui présente les améliorations.

Crytek évoque ainsi des textures de très haute qualité jusqu'en 8K pour les PC capables de les gérer, du HDR, antialiasing temporel, SSDO, SVOGI, nouveaux effets de lumière, flou cinétique, cartographie parallax occlusion, SSR et SSS, Ray Tracing... Bref toute une panoplie de termes censés épater la galerie... Mais la vidéo de comparaison reste assez terne.

Quoi qu'il en soit, l'éditeur est bien décidé à en rester là pour l'instant : le titre sera proposé sur l'Epic Games Store et le Microsoft Store au prix de 29,99€