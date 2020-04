Crysis reviendra bien en version remastered

Nous l'annoncions il y a quelques jours suite à la reprise d'une certaine activité sur le compte Twitter de Crysis abandonné depuis 2006 : le premier volet de la saga reviendra sous la forme d'un remaster.

Le poisson d'avril de Crytek n'en était donc finalement pas vraiment un... Nomad sera bien de retour prochainement dans une version remastérisée de Crysis dont les premiers visuels ont fait l'objet d'une fuite.

Crytek a finalement officialisé la chose et annoncé que Crysis Remastered sortirait cet été sur PS4; Xobx One, Switch et PC, il sera co-développé par Saber Interactive. Une bande-annonce est déjà disponible dans laquelle on peut simplement voir le personnage principal dans son exosuit de dos et en haute définition.