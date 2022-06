Cubot Pocket : et si vous reveniez au smartphone 4 pouces ?

Loin des dalles immenses des dernières générations de smartphones, le Cubot Pocket mise sur son format ultra compact grâce à un affichage ramené à 4 pouces qui lui permet de tenir dans le creux de la main et d'atteindre toutes les zones de l'écran sans se faire une élongation du pouce.

Il pourra se glisser partout, même dans la poche étroite d'un vêtement de sport ou d'un jean. A bord, on trouvera un système Android 11 complet avec accès au Play Store pour installer toutes les applications souhaitées.

Le smartphone est 4G avec un SoC Unisoc T310 quadcore associé à 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage, avec extension pour carte mémoire (jusqu'à 128 Go). On pourra choisir entre profiter du Dual SIM ou bien simple SIM et carte mémoire.

Le Cubot Pocket est compatible WiFi 5 / Bluetooth 5.0 / NFC (et supporte Google Pay) et embarque une batterie de 3000 mAh pour une journée complète d'autonomie.

Disponible en plusieurs coloris (noir, noir / rouge ou vert / or), il propose un capteur photo 13 megapixels à l'arrière et de 5 megapixels à l'avant.

Petit par la taille, ce smartphone l'est aussi par son prix. En cumulant un coupon de réduction de -9,7 € limité aux 300 premières commandes et avec la forte baisse du prix dans le cadre des ventes d'été d'AliExpress en utilisant le code 22ETE10, vous trouverez dans la boutique officielle de la marque le Cubot Pocket au tout petit prix de 115 €, et ce donc pour un temps limité. La livraison est gratuite et s'effectuera en quelques jours depuis l'Espagne.