Curiosity a célébré son 3000e jour sur Mars

Cela fait bien longtemps que la mission est considérée comme un succès et pourtant la sonde Curiosity continue d'étonner les scientifiques.

Le rover Curiosity de la NASA a récemment célébré ses 3000 jours sur Mars. La sonde robotisée est ainsi restée 8 années terrestres (presque 5 années martiennes) sur la planète rouge à observer, se déplacer, réaliser des analyses.

Malgré des roues usagées prématurément qui limitent ses facultés de déplacement et sa vitesse, et des panneaux solaires partiellement occultés par l'accumulation de poussière, Curiosity reste fonctionnelle et continue à arpenter le cratère de Gale.

La NASA se félicite des découvertes réalisées par le rover, qui a confirmé que Mars a pu proposer des conditions favorables à la vie dans un passé lointain.

Le 18 février prochain, un autre rover viendra se poser sur Mars pour compléter les études entamées par Curiosity. La sonde Persévérance se penchera davantage sur les traces passées de vie sur Mars. Il sera question de récupérer des échantillons de sol et de les renvoyer vers la Terre, la réception étant attendue pour 2031.