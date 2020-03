Curiosity : un panorama martien de 1,8 milliard de pixels

La Nasa a mis en ligne cette semaine le panorama de Mars avec la plus haute définition à ce jour venant de Curiosity. Une photo à 1,8 milliard de pixels qui est constituée d'un assemblage de plus d'un millier de clichés pris par le rover fin 2019.

À explorer sans lésiner sur le zoom sur le site du programme d'exploration de Mars de l'Agence spatiale américaine, le panorama martien a été réalisé grâce à la caméra Mast Camera (Mastcam) de Curiosity et son téléobjectif.

L'image composite montre une vue du site Glen Torridon, une zone située à proximité du mont Sharp exploré par le rover. Dans une vidéo (ci-dessous), la Nasa met en avant quelques points d'intérêt à observer.

Il a fallu plus de 6 heures sur une période de plusieurs jours pour que Curiosity réalise chaque cliché. Les photos ont été prises entre midi et 14h (heure sur Mars) chaque jour afin d'obtenir de bonnes conditions de luminosité et uniformes.

Au format TIFF, le fichier de l'image composite pèse 2,25 Go à télécharger.