Cyber Monday : profitez des promotions chez Microsoft (Surface Pro X, Xbox One S, ...)

Le bon plan du jour concerne les nouvelles promotions disponibles chez Microsoft avec jusqu'à 500 € d'économies sur les ordinateurs 2 en 1 Surface, mais aussi sur leur section gaming. Ces promotions sont valables jusqu'au 13 décembre 2020.

Parmi ces promotions, vous trouverez notamment l'ordinateur Surface Pro X qui propose un écran LCD de 13 pouces avec une définition de 2880 pixels x 1920 pixels et un DPI de 267 ppp. Cette Surface peut être utilisée avec un stylet Surface Pen. Le châssis ne mesure que 7,3 mm d'épaisseur pour seulement 774 g. La Pro X exploite un SoC Microsoft SQ1 avec 8 à 16 Go de RAM et de 128 à 512 Go d'espace de stockage interne, non extensible.

La tablette intègre également une puce de sécurité et supporte les connectivités sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.0, et permet également une compatibilité cellulaire 4G. Deux ports USB-C 3.2 Gen 2 sont présents. On trouvera deux capteurs photo, l'un de 5 mégapixels à l'avant pour la visioconférence, l'autre de 10 mégapixels à l'arrière. Enfin, la Surface Pro X offre une autonomie annoncée d'une quinzaine d'heures et fonctionne sous Windows 10.

Vous trouverez la Surface Pro X à partir de 939 € grâce à 15% de réduction !

Vous pourrez également profiter des promotions sur d'autres modèles de la gamme Surface avec :

N'hésitez pas à vous rendre sur la page dédiée des promotions Microsoft pour découvrir toutes les versions en promotion !

Microsoft a également prolongé ses promotions sur ses produits gaming avec des accessoires Xbox à -15% mais également tous les packs de console Xbox One S à 220 € au lieu de 299,99 € ou encore jusqu'à 50% de réduction sur une sélection de jeux Xbox et PC (jeux digitaux).