Cybercriminalité : Interpol se félicite d'un coup de filet massif

Un millier d'arrestations et près de 27 millions de dollars saisis grâce une opération HAECHI-II à l'échelle de tous les continents sous la houlette d'Interpol.

Dans le cadre d'une opération au nom de code HAECHI-II pour lutter contre la cybercriminalité financière, Interpol révèle l'arrestation de plus d'un millier d'individus, le blocage de 2 350 comptes bancaires et la saisie de près de 27 millions de dollars.

Coordonnée par l'Organisation internationale de police criminelle, l'opération des forces de l'ordre a eu lieu de juin à septembre 2021 dans une vingtaine de pays*.

Interpol évoque notamment une affaire de fraude ayant touché une entreprise textile de premier plan en Colombie, et souligne une escroquerie sophistiquée reposant sur la compromission de la messagerie en entreprise. Des individus sont parvenus à se faire passer pour le dirigeant de la société à la suite de l'usurpation de son email et ont donné l'ordre de transférer plus de 16 millions de dollars sur deux comptes bancaires en Chine.

" La moitié de la somme a été transférée avant que l'entreprise ne découvre l'escroquerie et n'alerte les autorités judiciaires colombiennes, qui ont à leur tour rapidement contacté le service de lutte contre la criminalité financière d'Interpol. "

Nouveau dispositif ARRP et tendance Squid Game

Au bout du compte, plus de 94 % de la somme a pu être interceptée en un temps qualifié de record. Interpol vante ainsi un nouveau réseau ARRP (Anti-Money Laundering Rapid Response Protocol) qui rationalise la communication policière à l'échelle internationale et a permis de geler les fonds transférés.

Lors de l'opération HAECHI-II, Interpol indique par ailleurs qu'une dizaine de nouveaux modes opératoires ont été identifiés, tandis qu'une tendance cybercriminelle est mise en avant avec des campagnes de distribution d'un malware en exploitant le succès de la série Squid Game de Netflix.

De soi-disant jeux mobiles en rapport avec la série étaient en réalité un cheval de Troie avec pour finalité de pirater les informations de facturation des utilisateurs et souscrire à des services premium à leur insu.

De septembre 2020 à mars 2021, la précédente opération HAECHI-I avait débouché sur plus de 500 arrestations, le blocage de 1 600 comptes bancaires et la saisie de 83 millions de dollars. Elle n'avait concerné que neuf pays en Asie. HAECHI-II a une portée véritablement mondiale.

* Angola, Brunei, Cambodge, Colombie, Chine, Corée du Sud, Espagne, Inde, Indonésie, Irlande, Japon, Laos, Malaisie, Maldives, Philippines, Roumanie, Singapour, Slovénie, Thaïlande et Vietnam.