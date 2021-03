Cybercriminalité : les plaintes grimpent en flèche selon le FBI

Dans son rapport 2020 Internet Crime Report (PDF), l'Internet Crime Complaint Center (IC3) du FBI note une nette augmentation des plaintes pour des suspicions de délits sur Internet avec un total de 791 790. Les pertes déclarées approchent 4,2 milliards de dollars.

À titre de comparaison, le précédent rapport annuel du FBI faisait état de 467 361 plaintes et de l'ordre de 3,5 milliards de dollars de pertes.



Sur le podium pour les victimes en 2020, les escroqueries par phishing, les escroqueries par défaut de paiement et de livraison, et l'extorsion. Les victimes ont perdu le plus d'argent à cause d'escroqueries en lien avec la compromission de la messagerie en entreprise, d'arnaques à l'amour et à la confiance, et de fraudes à l'investissement.

Les attaques par ransomware ne sont pas les plus coûteuses

Dans ce rapport, ce ne sont donc pas les très médiatisés ransomwares qui arrivent en tête pour les plus grosses pertes, même si c'est un chiffrage particulièrement complexe pour les rançongiciels. Par ailleurs, il est uniquement question des plaintes à l'IC3 du FBI.

Sans grande surprise, l'année 2020 a vu l'émergence d'arnaques tirant parti de la pandémie de la Covid-19 en ciblant à la fois les entreprises et les particuliers. L'IC3 du FBI a reçu plus de 28 500 plaintes en lien avec la Covid-19.



À souligner qu'en excluant les États-Unis dans le classement (ci-dessus et indépendamment du type de cybercriminalité), le Royaume-Uni est à la première place des pays par nombre total de victimes. La France figure à la septième place mondiale.