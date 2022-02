Une application 3018 pour signaler le cyberharcèlement et stocker des preuves

Au mois de novembre dernier, le président de la République Emmanuel Macron avait évoqué une future application 3018 en plus du numéro gratuit 3018 mis en place contre les violences numériques et le cyberharcèlement.

Gérée par l'association e-Enfance qui opère le 3018, cette application 3018 a été officiellement lancée hier à l'occasion du Safer Internet Day et lors d'une annonce du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer dans le cadre d'une visite dans un lycée.

Pour Android et iOS, l'application 3018 a été développée en partenariat avec Orange et avec l'accompagnement de Make.org Foundation. Elle s'articule autour d'une possibilité de messagerie en direct avec les professionnels du 3018, un quiz et l'accès à des fiches conseil sur le cyberharcèlement.

Stockage des preuves du harcèlement

Une autre fonction clé est le stockage de preuves du harcèlement vécu. Il peut s'agir de captures d'écran, photos, liens et autres à placer dans un coffre-fort sécurisé. Le cas échéant, ces preuves pourront être envoyées aux équipes du 3018.

" Certains contenus pourront être partagés, par exemple avec un réseau social, pour lui demander de les supprimer. " Le 3018 dispose de procédures de signalement accélérées pour faire supprimer les comptes ou les contenus " en quelques heures " sur les réseaux sociaux.

Pour certains cas, le portail de signalements de contenus illicites sur internet (Pharos) pourra être mis dans la boucle. Le ministère de l'Éducation nationale ajoute qu'avec l'accord de l'appelant, les signalements auprès du 3018 seront transmis pour un suivi de la situation au sein d'un établissement scolaire.