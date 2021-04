Cyberpunk 2077, le patch 1.2 plus fluide sur console, mais à quel prix ?

Le patch 1.2 de Cyberpunk 2077 fait des merveilles : la majorité des bugs a été supprimée et le titre se veut plus fluide que dans sa précédente version. Mais sur console, des choix drastiques ont été faits.

Si sur PC, Cyberpunk 2077 a profité d'une nette amélioration au fil de l'installation du patch 1.2, les versions console étaient également particulièrement attendues.

Car c'est avant tout sur console que le titre de CD Projekt présentait le plus de problèmes, et s'affichait clairement comme un projet inachevé. Les quelque 40 Go du patch ont permis de corriger le tir et le jeu gagne ainsi en fluidité sur Xbox One et PS4...

Digital Foundry a pu comparer les versions pré et post patch et constate ainsi les améliorations. Le titre se veut ainsi plus fluide sur console dans sa version 1.2. La version PlayStation 4 Pro se veut d'ailleurs désormais un peu plus fluide que la version Xbox One X, mais voilà : il y a un prix à payer pour cela.

On note ainsi que la version PS4 Pro n'affiche pas autant de détails que la version Xbox One X. Cela se constate sur des éléments non essentiels comme les tabourets devant les bars, et globalement de petits éléments de décors auxquels l'utilisateur ne fait pas franchement attention dans le feu de l'action.

Mais même si le framrate a légèrement évolué, il reste très instable et varie énormément sur console... La PS4 Pro voit ainsi arriver de nouvelles erreurs et crash au passage, notons que dans le meilleur des cas, le joueur peut compter atteindre 30 FPS.

Enfin, la version Xbox reste la moins bonne de toutes les versions selon Digital Foundry. CD Projekt n'en a donc pas encore terminé avec les optimisations de son titre sur console et il reste beaucoup de travail au studio pour se sortir de la situation sur console old gen.