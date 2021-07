Cyberpunk 2077 : 17 DLC en vue, dont 15 gratuits

Cyberpunk 2077 prépare la mise à jour la plus imposante de son histoire, et il se pourrait que cela entraine la diffusion du premier DLC.

Alors que CD Projekt prépare la mise à jour la plus importante de Cyberpunk 2077, on sait déjà qu'elle devrait peser autour des 38 Go de données.

Certains curieux se sont donc penchés sur le code source du jeu et des différentes plateformes de jeux vidéo qui diffuseront la mise à jour. Sur Reddit, "Saint-Pirate" indique avoir trouvé plusieurs indices concernant les DLC prévus par le studio.

CD Projekt aurait ainsi prévu 15 DLCs gratuits pour son titre, ainsi que deux extensions. Quelques DLCs pourraient être prévus avec le prochain patch, permettant notamment de lancer une partie "New Game Plus", d'offrir plus de personnalisation des avatars, de nouvelles quêtes et équipements...

La première extension payante devrait être déployée l'année prochaine et nous plonger dans la région de Pacifica mise en retrait dans l'histoire principale.