Cyberpunk 2077 approche d'un retour dans le PlayStation Store

Depuis quelques ours les joueurs de Cyberpunk 2077 peuvent profiter de l’énorme patch 1.2 qui apporte une avalanche de correctifs et de modifications au sein du titre. Le jeu se veut ainsi plus stable, moins buggé, le gameplay bien plus agréable...

Sur console, un travail supplémentaire a été fait pour corriger les problèmes d'affichage qui handicapaient lourdement le titre. CD Projekt a optimisé son moteur graphique et livré ainsi une mise à jour de 44 Go sur PS4 et 40 Go sur Xbox one.

Michal Nowakowski, vice-président du développement commercial du jeu a ainsi confirmé qu'avec cette mise à jour, le titre se rapprochait d'une réédition sur le PlayStation Store. Malheureusement, c'est avant tout à Sony de décider du sort du titre sur sa plateforme.

Sony se laisse ainsi sans doute quelque temps pour constater de l'évolution du titre, mais plus rien ne justifie réellement l'éviction du titre du PlayStation Store.