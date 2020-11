Cyberpunk 2077 : des bonus exclusifs avec les précommandes Steam

Si vous comptez précommander Cyberpunk 2077 sur PC, sachez qu'il vaudra mieux passer par la plateforme Steam.

CD Projekt et Valve ont noué un partenariat afin de proposer des bonus exclusifs à tout joueur qui précommande le titre depuis la plateforme Steam.

L'éditeur est un habitué de ce système de bonus et on avait eu droit à une foule de contenus supplémentaires sur The Witcher 3 depuis la plateforme Gog.com.

Et si CD Projekt avait déjà annoncé que les précommandes de Cyberpunk 2077 sur Gog.com permettraient d'obtenir un comic book exclusif, Steam ne sera pas en reste.

En précommandant le titre sur la plateforme de valve, les joueurs auront ainsi droit à une nouvelle exclusive intitulée "2AM - She Calls" écrite par le scénariste du jeu Tomasz Marchewka. Dans ce récit, l'histoire se focalise sur Frank, un ancien policier du NCPD reconverti en conducteur de taxi de combat à Night City.

En marge de cette nouvelle, on retrouvera également des avatars spécifiques, des fonds d'écran et des affiches numériques. Sachant qu'il sera également possible de lier le compte GOG.com au jeu pour débloquer des accessoires et tenues pour le personnage principal inspiré de The Witcher.

Cyberpunk 2077 est attendu pour le 10 décembre prochain sur consoles et PC.