Cyberpunk 2077 : CD Projekt assure pouvoir corriger son jeu

Malgré un lancement chaotique, CD Projekt est convaincu de réussir à redresser la barre avec Cyberpunk 2077 et de proposer le titre tel qu'il avait été promis avant son lancement.

Adam Kicinski, PDG de CD Projekt a récemment accordé une interview à Reuters visant à rassurer les investisseurs comme les joueurs : le studio compte bel et bien continuer à peaufiner Cyberpunk 2077 pour en faire un jeu attractif qui répond aux promesses initiales, et dans le but d'exploiter le jeu sur plusieurs années.

CD Projekt compte bien transformer son titre en service, à l'image de GTA Online. Cette stratégie, CD Projekt la maitrise puisque c'est justement ce qui a fait la renommée du studio à travers The Witcher 3 notamment.

Il est évident qu'au fil des années, les configurations évoluant, Cyberpunk 2077 aura moins de difficultés à séduire. Le récent patch 1.2 a apporté son lot d'améliorations, mais il faudra encore un peu de travail à CD Projekt pour parfaire sa copie.