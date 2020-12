Cyberpunk 2077 : CD Projekt s'excuse et rembourse les joueurs PS4 et Xbox One

Quelques jours après la sortie de Cyberpunk 2077, CD Projekt passe aux excuses et propose aux acheteurs des versions PS4 et Xbox One de les rembourser.

La sortie de Cyberpunk 2077 fait énormément de bruit, mais pas forcément comme CD Projekt s'y attendait...

Il faut dire que la sortie précipitée du titre juste avant les fêtes de fin d'année est une stratégie délicate, surtout quand le titre n'est pas au niveau des standards même du studio.

Ainsi les nombreux bugs rencontrés sur le titre n'ont pas épargné les joueurs, qui en retour n'ont pas ménagé CD Projekt non plus... Si les choses peuvent passer sur PC et consoles next gen, la situation est beaucoup moins glorieuse sur PS4 et Xbox One.

Sur les anciennes consoles, le jeu est à la fois poussif et bien plus buggé que sur les autres plateformes. À vrai dire, compte tenu des manques dans le titre, on a presque l'impression d'être face à une bêta et cela n'a pas manqué d'entrainer une chute spectaculaire du studio polonais en bourse...

CD Projekt prend donc ses responsabilités et dans un long communiqué, le studio présente ses excuses aux joueurs. Le studio s'excuse de ne pas avoir fait de démonstration de son titre sur les consoles d'ancienne génération avant sa sortie pour permettre aux joueurs de réaliser un achat en pleine conscience. CD Projekt regrette également de ne pas avoir pris plus de temps pour mettre son jeu à niveau sur ces plateformes.

Le studio promet des patchs qui viendront corriger le tir prochainement : correction de bugs et améliorations graphiques diverses avec notamment un énorme patch prévu en février 2021.

Enfin, pour les joueurs qui ne souhaiteraient pas attendre février prochain, CD Projekt annonce qu'ils et elles peuvent demander un remboursement du jeu sur les plateformes PSN et Xbox ainsi qu'auprès des magasins pour les versions physiques. Une adresse email helpmerefund@cdprojekt.com a été mise en place pour aider à se faire rembourser le titre, les joueurs ont jusqu'au 21 décembre pour en profiter.